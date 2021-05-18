40 ветеранов боевых действий отметят в этом году новоселье в Приамурье

Участники боевых действий, живущие в Амурской области, получили деньги на покупку жилья. Об этом рассказал губернатор Василий Орлов.

- Сорок ветеранов боевых действий отметят новоселье в этом году. Из федерального и регионального бюджетов на это выделено более 57,5 миллионов рублей, — сказал губернатор Амурской области Василий Орлов. — Они с честью выполняли боевые задания. Обеспечить их комфортным жильем – наша приоритетная задача.

Шесть ветеранов, вставшие на учет в органах местного самоуправления до 1 января 2005 года в качестве нуждающихся в жилье, получили средства за счет федерального бюджета. На покупку или строительство жилья получателям выделено 9,5 миллионов рублей.

Кроме того, для ветеранов боевых действий, вставших на учет в органах местного самоуправления после 1 января 2005 года, правительством Амурской области предусмотрена дополнительная мера соцподдержки – социальная выплата на улучшение жилищных условий, предоставляемая за счет средств областного бюджета. В 2021 году свидетельства о её предоставлении выдали еще 34 ветеранам боевых действий. В текущем году на данное мероприятие выделены средства областного бюджета в объеме более 48 миллионов рублей.

Выплату необходимо реализовать в течение полугода.

Отметим, что в 2020 году на данные цели было выделено порядка 41 млн рублей за счет средств федерального и областного бюджетов. Жилищные условия улучшили 38 ветеранов боевых действий.