Василий Орлов: «Расселение из аварийного жилья в Прогрессе завершится к концу года»

В пгт. Прогресс на новый этап вышло строительство двух домов для переселенцев из аварийного жилья. В новые квартиры амурчане переедут благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда». На Пушкина, 5, смогут перебраться 48 семей, а в здание на Промышленной, 15, - еще 46.

- Оба дома должны быть сданы в ноябре. Таким образом, к концу 2021 года на территории посёлка городского типа Прогресс будет полностью решен вопрос расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, - прокомментировал Василий Орлов. - Амурская область планирует досрочно завершить программу переселения из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. Ивановский район и Райчихинск уже закончили данную работу на своих территориях. До конца года на 100 % расселить аварийное жилье планируется также в Белогорске и Белогорском районе, Прогрессе, а также Константиновском, Мазановском, Шимановском и Тамбовском районах.

Всего до конца этого года переезд ждут более тысячи амурских семей. Место жительства переселенцы меняют в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилья» национального проекта «Жильё и городская среда», который стартовал в Приамурье в начале 2019 года.

Общий объем финансирования по программе в 2021 году составит 2,2 миллиарда рублей — с учетом уже наработанной практики, когда регион досрочно направляет в Фонд ЖКХ заявку на получение поддержки уже следующего этапа, рассчитанного на 2022 год. Если темп работы сохранится, расселение завершат досрочно.

КСТАТИ

За два года реализации нацпроекта (2019-2020 годы) в Амурской области были расселены 18,46 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда, в котором проживали 884 человека – это 434 семьи).

Всего на территории Приамурья выявили 233 многоквартирных дома (155,5 тысяч квадратных метров) в 19 муниципальных образованиях. Наибольшее количество таких домов оказалось в Зее — 72. В рамках федерального проекта до сентября 2025 года планируется обеспечить переселение семь тысяч амурчан, а это 2 916 семей из 959 аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 2017 года.