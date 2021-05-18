В Благовещенске хотят ограничить скорость движения по дорогам

Идея возникла из желания обезопасить пешеходов, говорит мэр Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

Олег Имамеев во время прямого эфира рассказал, что хочет ввести новое скоростное ограничение в Благовещенске.

Прямой эфир мэр провел в своем инстаграм-аккаунте. Во время него один из жителей города пожаловался на пробки, которыми славится улица Театральная. По словам благовещенца, причина этого кроется в скоростном ограничении – по Театральной нельзя двигаться быстрее 40 км/ч.

Однако Олег Имамеев не только не предложил отменить скоростной лимит на упомянутой улице, но предложил распространить его на весь город:

- Мы будем инициировать ограничение скорости вообще по всей территории города в 40 км/ч. Понимаю, что наши люди подсознательно добавляют ещё плюс 19 км… Но нужно ввести ограничения, потому что многие дороги не соответствуют требованиям безопасности скоростного режима, - заявил глава амурской столицы.

Когда могут ввести лимит по скорости, мэр не уточнил.