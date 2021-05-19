13 случаев коронавируса зарегистрировали в Амурской области

В Приамурье 19 мая специалисты выявили 13 новых случаев коронавируса. Большинство пациентов переносят заболевание в легкой форме.

По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области, у 9 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (69%), у 3 – в виде пневмонии (23%), у 1 в виде бессимптомной формы (8%). При этом за сутки было проведено 1 574 обследования.

Всего с начала пандемии ковид подхватили 22 563 человека. Многие из них уже выздоровели, а именно – 21 874 пациента.

Кроме того, за сутки зарегистрировали один летальный исход. Всего от COVID-19 в Амурской области умерли 290 пациентов.