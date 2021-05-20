Василий Орлов обсудил социальные вопросы с членами Амурского отделения «Союза женщин России»

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Губернатор Амурской области обсудил предложения членов Амурского регионального отделения «Союза женщин России» по улучшению качества жизни населения. Предложения и проблемные вопросы обсуждались при участии профильных министерств.

Члены регионального союза женщин подняли перед губернатором ряд проблем. Первоочередного решения, по их мнению, требуют вопросы в сфере здравоохранения, благоустройства и безопасности на дорогах в селах.

- По данным опросов жителей можно отметить большую необходимость в работе врачей маммологов и андрологов в составе мобильных медицинских бригад. Нередко жители сел говорят и о несоблюдении графика работы ФАПов, - сказала председатель амурского «Союза женщин» Жаккелина Орлова.

Как рассказала министр здравоохранения Светлана Леонтьева, перед главными врачами больниц была поставлена задача сформировать и разместить график работы выездных ФАПов на всех значимых социальных учреждениях населенных пунктов, причем графики посещения должны заранее согласовываться с администрациями сельсоветов.

- Что касается работы маммологов и андрологов, отмечу следующее - женским здоровьем в составе мобильных бригад занимаются акушеры-гинекологи, а мужским - урологи. Как показала практика с 2019 года, в составе медбригад врач-уролог был не востребован. Вопрос мужского здоровья сейчас «закрыт» врачами-онкологами или хирургами, которые имеют должную квалификацию, - объяснила министр.

Члены союза женщин предложили взять под особый контроль в сельских территориях безопасность школьных пешеходных маршрутов, ограничение передвижения большегрузов и установку освещения.

- В зависимости от условий на дорогах региона вводятся ограничения на проезд большегрузной техники, к примеру, весной, когда оттаивает земля, и дороги больше всего подвержены разрушению. Минтрансу региона уже поручено определить перечень региональных дорог, где вне зависимости от времени года не предусмотрен проезд большегрузного транспорта, - заявил губернатор Василий Орлов. - Освещение в селах. Знаю, что во многих малых населенных пунктах вдоль улиц установлены столбы электропередач. Минтрансу региона надо проработать вариант установки на этих столбах уличных светильников. Если это возможно, то провести ревизию таких опор.