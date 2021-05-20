Губернатор Приамурья: «Ремонт регулярно подтопляемых участков дорог нужно планировать еще зимой»

Паводковая обстановка на территории Амурской области развивается согласно прогнозам специалистов. По данным на 19 мая, паводки проходят на всех реках области. Сохраняется напряженная дорожная ситуация, подтопленных жилых домов нет. Об этом на заседании областного правительства рассказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Севостьянов.

Выход воды на пойму зарегистрирован на реке Амур на участке Черняево – Сергеевка. На реке Селемдже в районе Норска сохраняется подъем уровня воды с последующей тенденцией спада, но без угрозы подтопления населенного пункта. В районе Богословки ожидается подъем уровня воды до отметок неблагоприятного явления, без угрозы подтопления жилых домов. При этом вероятно подтопление участка автодороги.

На остальных реках области прохождение паводков прогнозируется без достижения отметок неблагоприятного явления и подтопления жилых домов.

В настоящее время на территории Приамурья в результате выпадения обильных осадков в шести муниципальных образованиях зарегистрировано подтопление 164 приусадебных участков в 4 населенных пунктах, повреждение 8 участков автодорог, в том числе внутрипоселенческих.

Как отметил глава амурского минтранса Александр Зеленин, сложная дорожная ситуация сохраняется в 12 районах области, в семи объявлен режим ЧС. В нескольких районах, где уже сошла вода и появилась возможность работать, проезд восстановлен.

Губернатор Василий Орлов поручил министерству транспорта проработать вопрос об ускорении поставок техники, необходимой при ремонтах дорог. По контракту спецавтомобили должны поступить в регион к 1 июля. Помимо этого, специалистам министерства предстоит выяснить, на каких территориях дорожной техники все еще не хватает.

- Также дал поручение сформировать потребность по ремонту дорог на год вперед. И заранее начать процесс контрактации. В этом случае уже зимой мы сможем начать подготовку, там, где это возможно, — подвоз инертных материалов. Дорожные работы нужно планировать заранее, а не ремонтировать каждое лето экстренно, когда очередной участок опять размыло. В регионе есть регулярно подтопляемые участки дорог, и эту проблему можно решить при грамотном планировании работы, - сказал губернатор Василий Орлов.