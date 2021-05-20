В Приамурье возобновили полеты из Благовещенска в Февральск и Экимчан

В полет амурчане направились вот на таком самолете. Фото: amurobl.ru

Авиакомпания «Сила» приступила к выполнению полётов по маршруту Благовещенск - Февральск – Экимчан – Февральск - Благовещенск. Рейс выполняется по вторникам и четвергам, вылет из Благовещенска в 9.00, прибывает рейс в Благовещенск по расписанию в 14.30 местного времени.

- Мы уже по первому рейсу видим - он востребован. Вылетело 13 пассажиров, в Благовещенск прилетело 16 пассажиров, самолет L 410 рассчитан на 17-19 посадочных мест - это хорошая заполняемость для первого рейса, - отметил генеральный директор авиакомпании «СиЛА» Андрей Богданов. - Время полета от Благовещенска до Февральска ориентировочно составляет 60 минут, между Февральском и Экимчаном время в полете 30-40 минут, на взлет-посадку и обслуживание выделено время по 30 минут. Мы подали заявку на участие в субсидированной программе правительства субъекта, чтобы выполнять регулярные рейсы по этому маршруту. Также у нас уже есть два таких маршрута в Зею и Тынду

Напомним, по поручению губернатора ранее был разработан механизм возмещения затрат авиаперевозчикам на выполнение полетов по социально значимым маршрутам в отдаленные населенные пункты. Возмещение происходит из областного бюджета.

- В рамках этого порядка уже предоставляется субсидия на авиарейсы Благовещенск – Тында - Благовещенск и Благовещенск – Зея - Благовещенск. С июня начнем субсидировать еще один транзитный маршрут Благовещенск – Февральск – Экимчан и в обратном направлении. 30 мая заканчивается отбор, после него с авиакомпанией-участником будет заключено соглашение на софинансирование, рейсы будут выполняться на регулярной основе, - рассказала заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Светлана Попова.

Работа в этом направлении будет продолжаться.

- Авиационная связь с труднодоступными районами региона на условиях софинансирования позволяет существенно снизить цену билета и увеличить востребованность у населения. Минтранс совместно с минфином и перевозчиками работают над развитием авиации внутри субъекта, оценивают возможность региона в софинансировании и расширении маршрутной сети. Сейчас ведется реконструкция двух аэропортов и посадочной площадки малой авиации: в Зее завершен первый этап, аэропорт уже принимает самолеты, посадочная площадка Бомнак будет введена в текущем году, в следующем году планируется завершить работу по аэропорту в Экимчане, - рассказал глава Приамурья Василий Орлов.