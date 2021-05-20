Улицы Благовещенска очистят от незаконных объявлений

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В Благовещенске 30 юных спортсменов вышли на улицы, чтобы очистить их от незаконно расклеенных объявлений. Спортсмены вооружились шпателями, мусорными мешками, разделились на 4 группы и обошли несколько улиц микрорайона, в том числе Студенческую, Воронкова и Игнатьевское шоссе. Акция продолжится в течение нескольких дней.

- Внимание общественности к этой проблеме привлек недавний случай, когда на фасадах домов, остановках, опорах освещения, леерных ограждениях и даже деревьях появились ярко-жёлтые объявления о покупке волос. Кстати, знаю, что расклейщику этих листовок по решению заседания административной комиссии придется выплатить крупный штраф, - рассказал организатор акции, руководитель сети спортклубов Андрей Домашенкин.

По его словам, на уборку вышли спортсмены, занимающиеся тайским боксом, вольной борьбой, рукопашным боем и ММА. Организовать их на подобное мероприятия помогла присущие спорту дисциплина, уважение к окружающим и чувство ответственности.

С муниципальных объектов различного рода листовки регулярно удаляют специалисты отдела по санитарной очистке МКП «ГСТК». В административной комиссии напоминают, что расклеивать объявления можно только в специально отведенных местах – на тумбах или, например, на досках объявлений, размещенных на фасадах зданий. Оштрафовать могут и собственников зданий за непринятие мер по очистке фасада от объявлений.