Амурскую пенсионерку осудили за убийство сына

Мать, затаив обиду, взяла топор-колун и несколько раз ударила им по голове сына. Фото: pexels.com

Бурейский районный суд приговорил к 8 годам лишения свободы 61-летнюю жительницу поселка Бурея. Её признали виновной в убийстве собственного сына во время новогодних праздников.

- Установлено, что осужденная в период с 31.12.2020 по 02.01.2021 совместно со своим 40-летним сыном, находясь дома, отмечали Новый год и употребляли спиртное, - сообщили в прокуратуре Амурской области.

По информации ведомства, между изрядно выпившими матерью и сыном произошел конфликт. После ссоры мужчина прилег на кровать, а мать, затаив обиду, взяла топор-колун и несколько раз ударила им по голове сына.

- В результате мужчине были причинены тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался на месте. Женщина вину в совершенном преступлении признала, в содеянном раскаялась, - добавили в пресс-службе прокуратуры.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя – заместителя прокурора Бурейского района, а также имевшихся смягчающих обстоятельств определил осужденной наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.