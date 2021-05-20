Василий Орлов: «Для закрепления молодых педагогов в Амурской области разработан целый комплекс мер»

Почти половина молодых учителей – выпускников Благовещенского государственного педагогического университета идут работать в школы области. В 2020 году 77 (46%) выпускников БГПУ трудоустроились в населённых пунктах, из которых приехали получить образование.

= Закреплению молодых педагогов в регионе способствуют различные меры социальной поддержки. Одна из них — единовременная выплата, ее максимальный размер 300 тысяч рублей. Она полагается учителям, приехавшим работать в школы города Тында. Есть еще доплата к заработной плате за счёт местных и областного бюджета. Кроме того, для молодых педагогов предусмотрены компенсация части затрат на аренду жилого помещения или приобретение и ремонт жилья, - прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Глава региона отметил, что система образования в Амурской области, как и во всей стране, претерпевает большие изменения:

- Внедряются современные технологии, в школах открываются центры «Точка роста» (в Приамурье их уже 68), создается цифровая образовательная среда, - перечислил Василий Александрович. - Поэтому в образовательные организации важно привлекать молодых специалистов, которые «на ты» с современным технологиями и могут делиться знаниями с педагогами более старшего поколения. За последние пять лет на меры поддержки выпускников педагогических вузов, пришедших работать в школы, из областного бюджета направлено около 75 миллионов рублей. Наибольшую сумму региональные власти выделили в прошлом году - 22,7 миллиона рублей.

За пять лет в год трудоустройства жильё предоставлено 153 молодым специалистам. Из них 102 получили квартиры или дома, остальные 51 – комнаты.

Закрыть вакансии в амурских школах помогает и федеральная программа «Земский учитель». В ней участвуют педагоги не только из других регионов, но и из Приамурья. В этом году по программе «Земский учитель» в Приамурье открыта 41 вакансия. Заявки поступили на 38 из них.

Самыми востребованными кадрами в школах по-прежнему остаются учителя иностранных языков и физико-математических дисциплин. Поэтому в рамках федерального проекта, в первую очередь, будет восполняться нехватка именно этих специалистов. В образовательных организациях планируется трудоустроить 16 учителей иностранного языка, 15 – физико-математических дисциплин, семь преподавателей русского языка и литературы, один – истории и обществознания, два – химии и биологии.

Проработать на одном месте учителя, прошедшие по программе, должны не менее пяти лет.

В прошлом году по программе «Земский учитель» в школы Приамурья приняли 47 педагогов.