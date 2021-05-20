Шквал, град, жара: Погода в Приамурье резко изменится на выходных

Велика вероятность града. Фото: pixabay.com

Амурский гидрометцентр предупредил о резких изменениях погодных условий в регионе на ближайших выходных – 22 и 23 мая. Винить в переменах амурчанам стоит надвигающийся на Приамурье активный юго-западный циклон.

- В субботу, 22 мая, в большинстве северных районов дожди, местами сильные, с грозами. Повышение дневных температур в центральных и южных районах до +27+32 , - рассказали синоптики.

В воскресенье, 23 мая, дожди усилятся.

- В большинстве районов пройдут области дожди различной интенсивности, местами на севере области ливни (наибольшая вероятность ливней в северо-западных, северо-восточных районах), грозы. Велика вероятность шквалов, выпадение града. Максимальные скорости ветра при порывах - 18-23 м/сек, - уточнили в Амурском гидрометцентре.

Понизится и температурный фон – аж на 10-15 градусов.

В связи с крайней неустойчивостью атмосферных процессов, прогноз погодных условий будет ежедневно корректироваться суточными прогнозами погоды.