Плюс 15: Новые случаи COVID-19 зарегистрировали в Амурской области

Исследования в Приамурье проводят тысячами Фото: Алиса ТИТКО

Управление Роспотребнадзора по Амурской области подтвердило 15 новых случаев коронавируса, выявленных 20 мая.

У 80% новых больных ковид протекает в легкой форме – эти 12 человек испытывают симптомы ОРВИ. У оставшихся 20%, то есть у трёх амурчан, болезнь перетекла в пневмонию.

Всего с начала пандемии в области зафиксировали 22 578 фактов заражения новой коронавирусной инфекцией, обследовали 948 546 жителей Приамурья. За сутки исследования провели 1 606 раз.