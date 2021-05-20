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Здоровье20 мая 2021 10:28

Плюс 15: Новые случаи COVID-19 зарегистрировали в Амурской области

У 80% новых больных ковид протекает в легкой форме
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Исследования в Приамурье проводят тысячами

Исследования в Приамурье проводят тысячами

Фото: Алиса ТИТКО

Управление Роспотребнадзора по Амурской области подтвердило 15 новых случаев коронавируса, выявленных 20 мая.

У 80% новых больных ковид протекает в легкой форме – эти 12 человек испытывают симптомы ОРВИ. У оставшихся 20%, то есть у трёх амурчан, болезнь перетекла в пневмонию.

Всего с начала пандемии в области зафиксировали 22 578 фактов заражения новой коронавирусной инфекцией, обследовали 948 546 жителей Приамурья. За сутки исследования провели 1 606 раз.

Коронавирус Covid-19