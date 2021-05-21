Благовещенцев просят помочь в ремонте шкафа для книгообмена

60% от нужной суммы уже собрали Фото: @svetlanakazachinskaya

Неравнодушных любителей книг просят помочь народному проекту свободного уличного книгообмена. Книжному шкафу в сквере ОКЦ требуется ремонт. Книгообменник появился рядом с общественно-культурным центром в октябре 2015 года, и стойко хранил книги в любую погоду.

- Он был изготовлен и установлен методом народной стройки, собирали на него средства краудфандингом. Пять с половиной лет он несет вахту при всех погодах и сезонах, устоял и против природных стихий, и против мелких пакостников, дважды лишался дверей. За это время через него прошли десятки, сотни, да что там!, тысячи книг, которые стали не нужны прежним владельцам, но благодаря книгообмену обрели новых читателей, - рассказала о шкафе Светлана Казачинская. - И вот этот шкаф запросил капремонта...Чтобы привести его в полный порядок (замена фурнитуры, монтаж, регулировка дверей, внешняя отделка и пр.), требуется приблизительно 10 тысяч рублей, и мы просим вашей помощи.

Равнодушными люди не остались, 60% от нужной суммы на ремонт книжного шкафа удалось собрать менее, чем за сутки. Уже оплачены работы специалистов, которые в ближайшие дни заменят фурнитуру и отрегулируют узлы. Судя по комментариям, финансовая помощь пришла даже от жителей Хабаровска.

Желающие помочь в сборе оставшейся суммы могут связаться с Оксаной Прасковой по телефону 8 914 559-72-91.