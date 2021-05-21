Паводок в Приамурье – 2021: Вода окружает Владимировку

Из-за повышения воды в реке Зея село Владимировка рискует оказаться в «водном кольце». Об этом сообщил глава Усть-Ивановского сельсовета Александр Лимайкин.

- Вода пришла уже с западной стороны, сейчас подходит с восточной и северо-восточной, движется в сторону поста ГАИ, - рассказал глава. – Село будет в водном кольце.

Но угрозы нет, добавил Александр Лимайкин: дамбы сдерживают воду, имеется запас до двух метров. По последним данным, уровень воды в районе села составляет 5,77 метра.

Глава сельсовета поблагодарил жителей села, которые помогали в отсыпке дамб и которые сейчас дежурят утром и ночью, проверяя уровень воды.