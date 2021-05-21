Прививать от COVID-19 начали на площадях Зеи и Белогорска

Вот так прививают в автобусе - по всем правилам! Фото: amurobl.ru

В Белогорске и Зее сделать прививку против коронавируса теперь можно не только в поликлиниках, но и на площадях.

- В Белогорске на площади около здания городской администрации начал свою работу «Автобус здоровья». Любой желающий мог поставить прививку от коронавируса. Только за три часа 13 человек получили первую аппликацию «Спутника V», - подсчитали в правительстве Амурской области.

В «Автобусе здоровья» условия такие же, как в процедурном кабинете поликлиники.

- Все требования к хранению и транспортировке вакцины соблюдены. Прежде чем прививку поставит медицинская сестра, пациента осматривает врач, собирает подробный анамнез. «Автобус здоровья» будет работать рядом с мэрией по вторникам и четвергам с 13.00 до 15.00. Кроме этого, поставить прививку можно также в кабинете 302 взрослой поликлиники. В будни он работает с 8.00 до 16.00, в субботу - с 8.00 до 14.00. Напомню, для прививки необходимо предъявить паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Вакцинация проводится бесплатно, - рассказала главный врач Белогорской больницы Виктория Крупко.

По ее словам, специалисты больницы также проводят выездную вакцинацию в селах Белогорского района. Всего в районе и Белогрске прививки сделали 6 300 жителей.

А 22 мая пройти вакцинацию против коронавируса можно будет и на площади Зее рядом с ДК «Энергетик».

- Будет работать наша передвижная амбулатория, специально выделили прививочную бригаду, приглашаем всех желающих. Более 4 300 жителей города и района уже охвачены вакцинацией. Каких-либо нежелательных реакций после введения препарата не зафиксировано. Работа продолжается, - отметил главный врач Зейской больницы Андрей Гибадуллин.