Глава Приамурья поставил реализацию нацпроектов в регионе на особый контроль

Губернатор Василий Орлов провел заседание совета при правительстве Амурской области по стратегическому развитию и проектной деятельности. Участие в работе приняли руководители министерств и ведомств региона, председатель Законодательного Собрания, главный федеральный инспектор по Амурской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

В этом году на территории Приамурья реализуется 43 региональных проекта в рамках 11 нацпроектов. Общий объем финансирования составляет 14,5 млрд рублей. На сегодняшний день освоено 3,1 млрд рублей, это 22 % от общего объема финансирования, выделенного на этот год.

- Реализация нацпроектов находится на особом контроле. Мы должны исполнить все запланированные мероприятия в срок и достигнуть конкретных результатов и показателей», - подчеркнул глава области Василий Орлов.

На сегодня Амурская область по освоению средств занимает 22 место среди субъектов Российской Федерации и 4 место среди субъектов Дальневосточного федерального округа.

- С начала года из запланированных к достижению промежуточных контрольных мероприятий, направленных на своевременное достижение результатов проектов, установленных федеральными органами власти, достигнуто 150 контрольных точек, в том числе с опережением срока – 13, - доложила на заседании начальник управления проектной деятельностью Виола Яненко.

Особое внимание на заседании уделили технической готовности объектов капитального строительства в рамках региональных проектов.

Всего в рамках нацпроектов в области ведутся работы по 12 объектам капитального строительства, из них семь объектов планируется сдать в эксплуатацию в текущем году – это два детских сада в селе Екатеринославка и пгт. Магдагачи, школа на 165 мест в пгт. Экимчан, школа на 528 мест в г. Свободный.

Также планируют завершить реконструкцию Перского водозабора в г. Свободный, водозабора «Северный» в г. Благовещенск и участка автомобильной дороги по ул. Василенко в селе Чигири Благовещенского района. Общий объем финансирования по 12 объектам составляет 3,3 млрд рублей.