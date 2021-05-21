Василий Орлов поручил завершить плановую вакцинацию против COVID-19 к 1 сентября

В Амурской области к 21 мая первый компонент вакцины получили 95 119 человек, привиты 26,22% от запланированного числа. Прививку вторым компонентом поставили 78 213 амурчанам – это 21,55% от плана. И темп вакцинации планируется ускорить.

На заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции сообщили, что темпы вакцинации на сегодняшний день не достаточны. Охват прививками жителей области старше 60 лет составляет 22%, людей с хроническими заболеваниями – 31%.

- Наиболее высокие показатели по вакцинации в Шимановском районе (69,7% от плана) и в Селемджинском районе (67, 9 % от плановых показателей), - сообщила министр здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьева. - Менее 20% от планового числа жителей вакцинированы в Белогорске, Райчихинске и Прогрессе. В Благовещенске прививки поставили 28 330 человек, это 25,3 % от планируемого количества. Низкие показатели по вакцинации у медицинских учреждений, подведомственных РЖД.

В связи с этим губернатор Василий Орлов поручил усилить работу:

- Необходимо усилить работу с работодателями и людьми в возрасте 60+. До 1 сентября мы должны завершить вакцинацию согласно плана — привить 60% жителей области. Только таким способом можно остановить коронавирус. Все остальные меры помогают лишь частично и могут использоваться лишь временно, - отметил губернатор Василий Орлов.