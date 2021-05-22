Коронавирус подтвердили 22 мая у 16 амурчан

31% новых пациентов - с пневмонией Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Приамурье 22 мая специалисты зарегистрировали 16 новых случаев ковида. У 11 человек заболевание протекает в виде ОРВИ, у пяти – в виде пневмонии. Информацию об этом опубликовал Роспотребнадзор по Амурской области.

Таким образом, коронавирусом в регионе заразились уже 22 611 жителей. Из них 21 985 выздоровели - такие цифры приводит стопкоронавирус.рф. Там же сообщается о 290 летальных исходах.

При этом в Амурской области на наличие ковида обследовали уже 951 836 человек. За последние сутки было проведено 1 674 исследования.