Непогода стала причиной режима повышенной готовности в Благовещенске

Фото: администрация города Благовещенска

В Благовещенске готовятся к непогоде, которую синоптики прогнозируют на 23 мая. Днём обещают дождь, северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с, в порывах - до 15-18 м/с.

Температура ночью опустится до +12...+14 градусов, днём установится в районе +23...+25 градусов. Вместе с тем, по региону проходит активный циклон, погода будет неустойчивой.

В ожидании дождя в режим повышенной готовности привели поисково-спасательный отряд и все силы и средства коммунальных служб.

- Для обеспечения беспрепятственного пропуска воды МКП «ГСТК» были проведены работы по очистке дождеприёмных колодцев. На базе предприятия создана и работает в постоянном режиме аварийно-восстановительная бригада в составе 10 человек под руководством мастера. В готовности также находится техника, необходимая для откачки воды – 12 вакуумных машин на базе автомобилей ГАЗ и КАМАЗ и две илососные машины на базе КАМАЗов - перечислил директор МКП «ГСТК» Дмитрий Ященко.

Также создан запас инертных материалов для отсыпки в количестве 700 тонн. В ближайшее время ожидается дополнительная поставка различного щебня.