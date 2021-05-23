В Амурской области при пожаре в доме погиб 63-летний мужчина

Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности

В селе Черемисино Михайловского района ранним утром 23 мая загорелся дом. В 5.20 утра поступило сообщение о возгорание постройки по ул. Центральная.

Как рассказали амурские спасатели, на место пожара прибыло два дежурных караула пожарной части № 62 п. Поярково и две автоцистерны. К их приезду дом уже горел снаружи со всех сторон.

Очевидцы рассказали, что внутри дома могли быть два человека.

Пожарные организовали тушение и с помощью звена гадобымозащитной службы зашли в дом. Внутри возле окна был найден мужчина 195 года рождения, уже без признаков жизни.

Позже пожарные противопожарной службы области ликвидировали огонь и пролили водой весь дом. Постройка выгорела полностью.