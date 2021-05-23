В Приамурье коронавирусом заразились за сутки 13 человек

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В Амурской области, по данным Роспотренабдзора, выявлено 13 случаев коронавируса. Таким образом, в регионе «ковид» более чем за год подтвердили у 22640 человек.

Из числа заболевших 22025 амурчан поправились, судя по статистике стопкоронавирус.рф. В числе жертв пандемии оказались 290 человек.

По последним данным, у большинства новых зараженных амурчан коронавирус протекает в виде ОРВИ.

У пяти человек проявилась пневмония, еще один болеет бессимптомно.

За сутки на коронавирус в Амурской области было проверено свыше 1600 человек. Всего же за год на «ковид» обследовали свыше 953,5 тыс. человек.