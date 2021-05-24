На безопасность студентов и школьников в Приамурье выделили 240 млн рублей

Не менее существенное финансирование планируется направить и в следующем году Фото: Полина ДЕМИДЕНКО

Второй год подряд правительство Амурской области выделяет существенное финансирование на мероприятия по противопожарной и антитеррористической защищенности образовательных организаций.

Денежные средства предусмотрены на модернизацию пожарной сигнализации, а также принятие мер по инженерно-технической защите: установку дополнительных систем видеонаблюдения, оповещения, приобретение металлоискателей, ограждение периметра объекта. Для дополнительного уровня защиты от несанкционированного вторжения учебные заведения оборудуют системами контроля доступа (турникетами, электромагнитными замками, «тревожными кнопками», домофонами).

- Безопасность детей – приоритет, – заявил губернатор Амурской области Василий Орлов. – В 2021 году на обеспечение безопасности в образовательных организациях Приамурья из областного бюджета выделено 240 миллионов рублей, из которых 105 миллионов направлены в муниципальные учреждения: школы, детские сады, организации дополнительного образования детей. Не менее существенное финансирование планируется направить и в следующем году.

В соответствии с нормативно-правовыми актами каждой образовательной организации присваивается категория опасности (от 1 до 4). Исходя из этого, в учреждении выстраивается та или иная степень защищенности, отраженная в паспорте безопасности (по согласованию со специалистами в области обеспечения безопасности).

В Приамурье образовательные организации имеют одну из двух категорий опасности – 2 (45% учреждений) и 3 (55%). Учитывая это, учредители прорабатывают соответствующие меры защиты.

На выделенные из областного бюджета средства во всех школах Ромненского района ведется установка «тревожных кнопок», закупаются системы видеонаблюдения. В Тынде также учебные заведения дошкольного и общего образования оборудуют дополнительными камерами, а в одном из детских садов ведется полная замена ограждения.

- Мы понимаем, что только укреплением материально-технической базы вопросы безопасности не закрыть. Не менее важная задача – проведение воспитательной работы с детьми. Родители и школа должны быть едиными в формировании у обучающихся навыков безопасного поведения в экстренных ситуациях, кроме того, важно воспитывать в детях негативное отношение к различного рода деструктивному поведению их сверстников, о которых так часто говорится в СМИ. К слову, с этой целью, по поручению Василия Орлова, в школах области еженедельно проводятся «пятнадцатиминутки безопасности, – отметила зампред регионального правительства – министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.