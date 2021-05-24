Василий Орлов поручил разработать типовую проектно-сметную документацию для оперативного переселения из аварийного жилья

В Амурской области продолжается реализация программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» до конца 2021 года в регионе расселят еще 2,2 тысячи амурчан. Общий объем финансирования по программе в текущем году составит 2,2 миллиарда рублей.

О ходе реализации программы на заседании правительства области доложил министр жилищно-коммунального хозяйства Приамурья Алексей Тарасов.

- На сегодняшний день в муниципалитетах ведется активная работа по приобретению жилых помещений, выкупу жилых помещений у собственников в аварийных многоквартирных домах, а на территории двух муниципальных образований ведется строительство четырёх многоквартирных домов общей площадью 8,5 тыс. кв. метров. Таким образом, в этом году будет сдано по два новых дома в городе Сковородино и поселке городского типа Прогресс, - заявил он.

Для расселения граждан на 2 и 3 этапе программы (2020 и 2021 годов) предусмотрено 1,5 млрд рублей.

В 2021 году планируется начать строительство еще восьми многоквартирных домов общей площадью 15,3 тыс. кв. метров. В Бурейском и Серышевском районах хотят возвести по одному дому, сдача - 2023 год. В городах Благовещенск и Сковородино, а также в Благовещенском и Сковородинском районах возведут по одному объекту, в городе Свободном - два, сдача домов намечена на 2022 год.

Для качественного и своевременного выполнения мероприятий программы по расселению жителей из аварийного жилья губернатор области поручил региональному минстрою подключиться к вопросу и помочь муниципалитетам с типовыми проектами многоквартирных домов.

- Необходимо разработать типовые проекты домов с точки зрения квадратуры, характеристики домов и погодных условий. Нам нужна типовая проектно-сметная документация для оперативного и качественного решения вопроса по переселению амурчан из аварийного жилья, - отметил глава области Василий Орлов.

Также региональным министерством ЖКХ контролируется качество приобретаемого и строящегося жилья в рамках программы. Муниципальные комиссии проводят приемку жилых помещений – как в новых домах, построенных специально для переселенцев, так и в купленном первичном и вторичном жилье.

На сегодня министерством ЖКХ подготовлена заявка для получения финансовой поддержки федерального Фонда ЖКХ на 4 этап (2022-2023 годы) программы на объем средств Фонда ЖКХ в размере 813 млн рублей. Участниками 4 этапа станут шесть муниципальных образований Приамурья: города Свободный, Сковородино, Бурейский, Селемджинский, Серышевский, Сковородинский районы.

- С учетом положительной динамики мы планируем обеспечить досрочное завершение программы по переселению амурчан из аварийного жилья, реализуемой в рамках нацпроекта, - отметил Василий Орлов.