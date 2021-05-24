Отключать горячую воду продолжат в июне в Благовещенске

В нескольких районах воды не будет с 7 июня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Благовещенске в конце мая – июне продолжатся отключения горячей воды. Первыми её лишатся жители 2-го и 3-го микрорайонов, а также районов КПП и ЦЭС. Там воду отключат на период с 24 мая по 4 июня.

Ранее сообщалось, что с 7 июня по 18 июня горячую воду отключат в центре Благовещенска – от ул. 50 лет Октября до ул. Лазо между ул. Ленина и ул. Октябрьской.

Также с 7 июня отключат воду от узла «А» Благовещенской ТЭЦ до ул. Б. Хмельницкого между улицами Пролетарской и Красноармейской, квартал № 161. Попадает под отключение воды центральная часть города от ул. Мухина до ул. Театральной между улицами Пролетарской и Амурской. В этих двух районах воду должны вернуть 10 июня.