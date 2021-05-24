Пациентов без направления будут принимать 29 мая в Амурском областном онкодиспансере

Пациентам, которые в течение последнего года проходили осмотр у онколога, приходить не нужно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Амурском областном онкологическом диспансере 29 мая с 08.00 до 14.00 пройдёт День открытых дверей. Пациентов будут принимать без направления.

- Мероприятие проходит далеко не первый раз, и накопленные данные указывают, что у некоторых людей, которые обратились в рамках Дня открытых дверей, обнаруживают образования. Но в этом и заключается главная цель - ранняя диагностика онкологических заболеваний, - прокомментировал идею губернатор Приамурья Василий Орлов. - Это раньше диагноз «онкология» звучал приговором. Медицина развивается, и одним из самых важных аспектов последующего успешного лечения раковых опухолей является их точная и ранняя диагностика. Призываю амурчан не пренебрегать возможностями своевременного обследования.

В День открытых дверей всех желающих готовы принять онколог, маммолог, акушер-гинеколог. Также можно будет сдать кровь на онкомаркеры и выполнить маммографию. В день проведения приёма нужно иметь при себе действующий полис медицинского страхования, паспорт, СНИЛС и имеющиеся предварительные обследования.

Пациентов с уже установленным онкозаболеванием и фоновыми патологиями (прошедших осмотр онколога в течение года) просят запланировать визит к врачу в другой день, вне акции.

Предварительная запись по телефону 8914-556-66-11. Амурский онкодиспансер расположен по адресу: г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 110.