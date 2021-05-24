Средства на ремонт ливневок в Благовещенске выделили благодаря поддержке Василия Орлова

В Благовещенске стартовала модернизация сетей водоотведения – это необходимо для защиты от подтоплений. В 2021 году ремонт проведут на пяти участках.

- Благодаря поддержке областного правительства и губернатора Амурской области Василия Орлова, Благовещенску был предоставлен межбюджетный трансфер. Более 225 миллионов рублей направлены на мероприятия по модернизации городской системы ливневой канализации, - рассказал мэр города Благовещенска Олег Имамеев. - За счет этих средств мы выполним ремонт системы водоотведения на участках, которые в первую очередь страдают от подтоплений в период сильных осадков. В основном, это территории в микрорайоне.

Ремонт запланирован на следующих участках:

• ул. Студенческая от Игнатьевского шоссе до ул. Воронкова;

• Игнатьевское шоссе от ул. Тепличной до ул. Мухина;

• ул. Василенко от дома №3 до Игнатьевского шоссе;

• ул. Институтская от ул. Василенко до Новотроицкого шоссе;

• ул. Пушкина от ул. Зейской до ул. Горького.

Кроме того, в Благовещенске уже ведется замена коллектора ливневой канализации по улице Горького между Театральной и Калинина.

Напомним, основными причинами подтоплений территорий города являются аномально сильные дожди, активная застройка микрорайона, изношенные и заиленные сети, нехватка сетей, недостаточный диаметр трубопроводов.

В связи с этим прошлом году в Благовещенске разработали документацию по развитию системы сбора и отведения поверхностных вод. Определены краткосрочный (5 лет, 17 мероприятий) и долгосрочный планы (15 лет, 14 мероприятий) по реконструкции и строительству системы водоотведения. В частности, необходимо строить ливневый коллектор от Игнатьевского шоссе вдоль Магистральной, коллектор от улицы Высокой до Бурхановки, водосбросный коллектор верхних Асташинских озер в Амур, проводить мелиоративные мероприятия в районе 5 стройки.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По информации управления ЖКХ, более 30% городских сетей ливневой канализации (около 45 км.) могут эксплуатироваться более 20 лет, около 10% коммуникаций (примерно 15 км.) требуют замены или санации в течение ближайших 10-20 лет, около 60% трубопроводов (примерно 90 км.) нуждаются в реконструкции в течение ближайших 5-10 лет.