У большинства - ОРВИ: 17 случаев коронавируса зарегистрировали в Приамурье

Всего же в Приамурье - 22 641 жителей, заболевших коронавирусом с начала пандемии Фото: Иван МАКЕЕВ

В Амурской области в понедельник, 24 мая, выявили 17 фактов заражения новой коронавирусной инфекцией. Ранее сообщалось, что после майских праздников число случаев заболевания растёт: так, за неделю оно увеличилось примерно на 9%.

А вот соотношении лёгких и тяжёлых форм COVID-19 значительно не изменилось. В частности, из выявленных 24 мая случаев 59% протекают в виде ОРВИ, 41% - в виде пневмонии. То есть, десять пациентов чувствуют лишь симптомы простуды, а у семерых ковид отягощается пневмонией.

Всего же в Приамурье - 22 641 жителей, заболевших коронавирусом с начала пандемии. В это число входят как случаи, завершившиеся выздоровлением, так и летальные исходы, а также количество пациентов, продолжающих лечение.