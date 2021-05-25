Василий Орлов: «Для медиков, работающих в северных районах, нужны дополнительные меры поддержки»

Медики займут 38 вакансий в амурских городах и селах благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». На их реализацию потратят 66 миллионов рублей. На привлечение медработников в населённые пункты Приамурья выделены средства из федерального и областного бюджетов.

В 2021 году будет заключено 28 договоров с врачами и 10 договоров - со средними медицинскими работниками. Лучше всего медработниками укомплектованы медицинские учреждения в Тамбовском, Ивановском районах, Райчихинске, Тынде и Благовещенске.

Всего в Приамурье недостаёт 238 врачей и 750 медработников среднего звена. Наиболее острый дефицит врачей испытывают медорганизации в Белогорском, Зейском, Благовещенском и Свободненском районах. Больше всего в медицинские учреждения области требуются педиатры – для них есть 55 вакансий.

Привлечь врачей и фельдшеров на работу в отдалённые населённые пункты помогут не только федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», но и единовременная компенсационная выплата, утверждённая по поручению губернатора Василия Орлова. Выплаты в размере пяти миллионов рублей предусмотрены врачам, в размере трёх миллионов рублей – фельдшерам, прибывшим (переехавшим) в отдаленные сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, расположенные в зоне Байкало-Амурской магистрали.

- Необходимы дополнительные меры поддержки для медиков, на постоянной основе работающих в северных районах — Зейском, Мазановском, Магдагачинском, Сковородинском и Селемджинском. Минздраву дано поручение, в настоящее время этот вопрос прорабатывается, - прокомментировал губернатор Василий Орлов.

Также приезжим медработникам предоставляется служебное жильё. В прошлом году им обеспечили 22 специалистов, а 12 врачам возместили затраты за аренду жилья.

В прошлом году 30 врачей и 10 фельдшеров привлекли в амурские больницы по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Доктора получили выплаты по два миллиона рублей, средний медицинский персонал — по миллиону рублей. Кроме того, во многих районах области приезжающим медикам готовы предоставить или оплатить аренду жилья, а также выплачивают подъемные. В 2020 году на реализацию программы «Земский доктор» было выделено 70 миллионов рублей.