Амурские власти выделили 200 млн рублей на покупку коммунальных машин и спецтехники

В 2021 году продолжается поддержка муниципальных образований области по приобретению новых спецавтомобилей для обновления парка коммунальной техники. Комплекс мероприятий для этих целей был разработан по поручению губернатора Амурской области Василия Орлова.

На сегодня 9 единиц новой коммунальной техники уже готовы отправиться в семь муниципальных образований области: г. Тында, пгт. Ерофей Павлович, Тындинский, Мазановский, Серышевский, Зейский районы и Сергеевский сельсовет Благовещенского района.

- На приобретение специализированных коммунальных машин и спецтехники для проведения ремонтных работ, погрузчиков и бульдозеров в 2021 году выделено 200 миллионов рублей. Это средства из регионального бюджета. Новая техника решит ряд проблем, с которыми сегодня сталкиваются коммунальные службы в муниципалитетах Приамурья, - отметил глава области Василий Орлов.

Напомним, на покупку специализированных машин в 2020 году из областного бюджета было выделено около 180 миллионов рублей. На эту сумму были приобретены и переданы в 23 муниципальных образования Амурской области 64 специализированных автомашины (35 для перевозки пищевых жидкостей, 3 машины для коммунального хозяйства и содержания дорог, 26 вакуумных автомобилей).

- Техника, переданная в муниципалитеты в 2020 году, уже активно задействована в работе. Новые машины для подвоза воды позволяют сейчас без проблем обеспечивать амурчан чистой и качественной водой. Обновление парка коммунальной техники имеет позитивный эффект для региональной сферы ЖКХ в целом, - отметил министр ЖКХ Приамурья Алексей Тарасов.