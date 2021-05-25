В Приамурье разработали «дорожную карту» для ликвидации задолженности по жилью для детей-сирот

Министерство социальной защиты населения разработало проект «дорожной карты» по ликвидации задолженности по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до 2025 года. Проект включает в себя ряд изменений регионального законодательства.

В частности, планируется установить дополнительную меру поддержки для детей-сирот, которые являются инвалидами детства и заключили договор на сопровождаемое проживание. Будет снижен возраст детей-сирот, имеющих право на получение жилищного сертификата, - получить сертификат смогут сироты от 23 лет (в настоящее время – 25 лет). Наконец, предполагается расширение возможности органов местного самоуправления в части приобретения жилья на условиях долевого участия и строительства.

Кроме того, планируется законодательно закрепить дифференцированный подход к установлению стоимости одного квадратного метра жилого помещения для вторичного и строящегося жилья в многоквартирном доме, приобретения жилья путем участия в долевом строительстве.

Вопрос об обеспечении жильем детей-сирот находится на постоянном контроле не только регионального правительства, но и федеральных государственных органов власти.

- Правительством Амурской области проводится работа по ежегодному увеличению количества детей-сирот, обеспеченных жильем. Если в 2018 году на предоставление жилых помещений было выделено 114,3 млн рублей, то в этом году на указанные цели направлено – 668,8 млн рублей. Это в свою очередь позволит улучшить жилищные условия 361 сироты, - отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

На сегодняшний день в список детей-сирот и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в Амурской области, включено 4000 человек.

Обеспечение жильем сирот в Приамурье идет по двум направлениям:

♦ предоставление жилого помещения на условиях специализированного жилищного найма (440,0 млн. рублей – 266 граждан);

♦ предоставление социальной выплаты для приобретения жилья в собственность (сертификат) (228,8 млн. рублей – 95 граждан).