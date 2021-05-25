Путевки с кешбэком можно купить в два лагеря в Благовещенске

Для получения кешбэка оплата путевки должна осуществляться по карте платежной системы «Мир» Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Благовещенске на следующей неделе стартует летняя оздоровительная кампания – откроются детские лагеря. С 2021 года при покупке путёвок в некоторые из них можно получить кешбэк в размере 50% от стоимость. В Благовещенске под эту программу попали два лагеря.

- В программе примут участие два благовещенских лагеря «Огонек» и «Гагарина», - рассказали в администрации города Благовещенска. – Для получения кешбэка оплата путевки должна осуществляться по карте платежной системы «Мир» одного из банков-участников Программы лояльности держателей карт «Мир».

Чтобы получить кешбэк за оплату путёвки в лагерь нужно предварительно зарегистрировать свою карту в программе лояльности «Мир» на сайте privetmir.ru – для этого нажмите на сайте кнопку «Зарегистрироваться» и следуйте инструкции. После этого можно приобрести путёвку на официальном сайте лагеря «Огонёк». Как приобрести путёвку в лагере имени Гагарина, уточняйте у администрации учреждения по номеру: 99-19-15.

Кроме того, в Благовещенске можно получить компенсацию за отдых школьников в лагере «Огонёк». Её размер составляет 7 500 рублей. Чтобы получить деньги, нужно обратиться по адресу: г. Благовещенск, ул. Ленина, 108/2, 3 этаж. Необходимо будет также предоставить пакет документов:

• обратный (отрывной) талон к путевке в оригинале в ДОЛ Огонек;

• договор на приобретение путевки;

• платежный документ, подтверждающий оплату путевки (произведенная родителем либо законным представителем);

• копия свидетельства о рождении ребенка (свидетельство о рождении предоставляется всегда, даже если ребенку исполнилось 14 лет и есть паспорт);

- копия паспорта родителя (законного представителя), производившего оплату за путевку страницы 2,3,16,17;

• справка с места работы родителя (законного представителя), выданная не ранее чем за 30 дней до подачи Заявления. Справка должна быть оформлена на фирменном бланке организации с указанием реквизитов организации, либо с угловым штампом организации;

• справка из учебного заведения (школы) о том, что ребенок обучается в школе города Благовещенска;

• копия СНИЛС ребенка и родителя;

• копия документа (свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака или иная справка), подтверждающего изменение фамилии заявителя (в случае изменения фамилии);

• документ, подтверждающий наличие у родителя (законного представителя) банковского счета, открытого в банке, кредитной организации, с указанием реквизитов этого счета;

В случае если родитель (законный представитель) является индивидуальным предпринимателем, дополнительно представляется выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) за текущий год. А если родитель (законный представитель) является опекуном или попечителем, дополнительно представляется копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя. Приемный родитель дополнительно представляет копию договора о приемной семье.