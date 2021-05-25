Губернатор Приамурья в 2020 году заработал 5 млн рублей

Фото: правительство Амурской области

Губернатор Амурской области Василий Орлов, согласно декларации о доходах, заработал в 2020 году 5 067 260 рублей. По сравнению с предыдущим годом доход главы региона вырос на 84 тысячи рублей.

Известны и доходы супруги амурского губернатора. В 2020 году ей удалось заработать 1 777 385 рублей – это меньше, чем годом ранее. Для сравнения, в 2019 году она получила 2,7 миллиона рублей.

В декларации указаны и данные о недвижимости и транспорте, находящемся в личной собственности или в пользовании у губернатора и его детей. Так, с прошлого года в пользовании семьи осталась квартира площадью 88,6 «квадрата». Появилась и новая квартира площадью 156,6 квадратных метров. Обе квартиры находятся в России.