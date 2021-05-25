Ковид нашли у 15 амурчан за сутки

Фото: правительство Амурской области

В Амурской области 25 мая подтвердили 15 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

- У девяти человек (60%) заболевание протекает в виде ОРВИ, у шести – в виде пневмонии (40%), - отметили в управлении.

Там же добавили, что за сутки специалисты успели провести 1 333 обследования на новую коронавирусную инфекцию. А с начала пандемии число исследований и вовсе приближается к миллиону, сейчас их число равно 956 503.