Губернатор Приамурья назвал контроль над оружием одним из главных аспектов обеспечения безопасности школах

Использование оружия с особыми характеристиками уже сегодня можно взять на контроль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В правительстве региона прошло заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба Амурской области.

Сейчас во всех образовательных организациях Приамурье оформлены и разработаны паспорта безопасности. Охраной в них занимаются частные охранные предприятия, штатные сотрудники, ряд объектов оборудованы «кнопкой тревожной сигнализации 112». В свою очередь, деятельность охранных структур контролируют сотрудники Росгвардии Амурской области. В настоящее время в Приамурье зарегистрировано 105 охранных структур, у которых зарегистрировано 461 единица служебного оружия.

С начала 2021 года уже провели 67 проверок объектов, находящихся под охраной ЧОПов. В планы проверок на 2021 год включены организации, оказывающие охранные услуги в школах, вузах, детсадах и т. п.

Как рассказал врио начальника Управления Росгвардии по Амурской области Александр Трошин, совместно с сотрудниками УМВД России по Амурской области дополнительно планируется провести проверку владельцев оружия в возрасте от 18 до 21 лет.

- Контроль за оружием – один из главных моментов обеспечения безопасности. Насколько известно, сейчас вносятся определенные предложения на законодательном уровне по контролю за оружием. Вместе с тем, использование оружия с особыми характеристиками уже сегодня можно взять на контроль. Этот вопрос надо взять на контроль сотрудниками Росгвардии. Немаловажна и внеурочная занятость учащихся, делается много, но можно ещё больше, - заявил губернатор области Василий Орлов.

В ходе совещания было инициировано создание межведомственной рабочей группы с привлечением представителей органов законодательной и исполнительной власти, заседание которой будет проводиться не реже одного раза в квартал на базе УМВД России по Амурской области. Предложение было поддержано главой региона.

В заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба также приняли участие представители УФСБ России по Амурской области, которые предложили комплекс мероприятий по решению вопросов, рассмотренных в ходе данного совещания.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Приамурье работают 467 государственных и муниципальных образовательных организаций, в число которых входит 807 объектов, подведомственных минобразования области и муниципалитетам. Общая численность обучающихся составляет почти 177 тысяч человек.