Василий Орлов: «За три года отремонтируем все поликлиники в Приамурье»

Открытие поликлиники стало праздником

В Константиновке после капитального ремонта открылась детская поликлиника. Меньше чем за год рабочие привели в порядок здание самой детской поликлиники и детское отделение стационара константиновской больницы. Торжественное открытие медучреждения собрало жителей села и стало большим событием для Константиновки.

- От всей души поздравляю всех жителей села с таким замечательным событием! - выступила министр здравоохранения Светлана Леонтьева. - В последние три года благодаря нашему губернатору ремонтам объектов здравоохранения на сельских территориях уделяется большое внимание, очень много делается. Здесь, в Константиновке, строители провели прекрасный ремонт, поликлиника оснащена новым современным оборудованием и мебелью.

Председатель Законодательного Собрания Вячеслав Логинов назвал открытие поликлиники важным событием в масштабах всей области:

- Потому как Константиновская поликлиника стала первой отремонтированной и организованной по современным стандартам в сельской местности. Уверен, что изменения поднимут здравоохранение района на более высокий уровень и будут по достоинству оценены родителями юных пациентов.

Капремонт детской поликлиники был выполнен в рамках национального проекта «Здравоохранение». На эти цели из областного бюджета было выделено 37, 4 миллиона рублей. Второй контакт был заключен на ремонт части здания стационара сельской больницы — детского отделения. Его стоимость — свыше 18 миллионов рублей.

В рамках капремонта рабочие заменили системы отопления, тепловые сети, вентиляции, канализации, системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения. Отремонтировано подвальное помещение, в котором в настоящее время располагаются подсобные помещения, гардероб. Проведен ремонт первого и второго этажей поликлиники.

Дополнительно из областного бюджета были выделены средства на приобретение мебели, современного оборудования и оргтехники в детскую поликлинику.

- В этом году мы ремонтируем пять детских поликлиник на территории области. На эти цели из областного бюджета выделили 700 миллионов рублей. Помимо уже открытой поликлиники в Константиновке, работы идут в детской поликлинике № 3 города Благовещенска, в Зее и Райчихинске. Ремонтируется фасад детской поликлиники в Тынде, - перечислил губернатор Василий Орлов. - Работы на этих объектах завершим в этом году.

Он добавил, что в планах уже в этом году построить фильтр-приемник к 1-йй поликлинике в Благовещенске и начать строительство новой поликлиники на 380 мест в районе пересечения улиц Чайковского и Октябрьской областного центра. Сейчас этот объект на стадии предпроектной подготовки.

- В ближайшие три года постараемся привести в порядок все медицинские учреждения – как детские, так и рассчитанные на взрослое население. Там, где это необходимо, - построить новые. Жители области должны иметь возможность получать качественную медицинскую помощь, без задержек и в комфортных условиях, - резюмировал глава области.