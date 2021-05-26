Ремонт улицы Ленина начался в Благовещенске

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Рабочие приступили к реконструкции улицы Ленина в Благовещенске. Ленина. Ремонт начался с замены тротуарной плитки на участке улицы от Мухина до Красноармейской. В июне специалисты приступят к демонтажным работам на проезжей части.

Напомним, реконструкция улицы Ленина будет длиться два года. В 2021-м специалисты отремонтируют инженерные сети, проезжую часть, проведут благоустройство на участке от Шевченко до Мухина протяженностью 1,3 километра. Инженерные сети по Ленина отремонтируют в рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация ЖКХ» за счет средств субсидии бюджета Амурской области, а также городской казны.

Кроме этого, продолжаются работы по реконструкции сетей на улице Мухина. Привести в порядок предстоит 1,45 километра канализационных сетей, 2,23 километра водопровода, 0,55 километра – теплосетей, 2,81 километра – электросетей. Сейчас в работе находится участок от Октябрьской до Северной протяженностью 400 метров.

- К настоящему времени мы завершили укладку водопровода, сейчас занимаемся реконструкцией теплотрассы, вскрываем старую теплотрассу, вырезаем и, наверное, к середине недели начнем уже сваривать трубы в ППУ изоляции. Пенополиуретановая изоляция труб – это монолитная прочная конструкция, которая включает в себя стальную трубу, теплоизоляционный слой, сделанный из полиуретана и защитную оболочку, – пояснил производитель работ ООО «Сервер» Евгений Лагода.

По информации МУ «ГУКС», во второй половине июня подрядная организация приступит к работам на участке от Октябрьской в сторону Зейской.

- На улице Мухина складываются очень тяжелые условия для подрядчика. Из-за высокого уровня грунтовых вод приходится выполнять предусмотренное проектом водопонижение. Кроме этого, непогода вносит коррективы в работу, но, тем не менее, специалисты стараются, готовы работать в выходные и сверхурочно, чтобы не отставать от графика производства работ, – отметил Анатолий Зенков, начальник производственного отдела по капремонту МУ «ГУКС».

По улице Горького, которая будет реконструирована по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сейчас в нормативное состояние по городской программе приводят сети. В работе находится участок, где ремонтируют ливневую канализацию – от Б. Хмельницкого до Шевченко. Также продолжается ремонт тепловых сетей от Б. Хмельницкого до Шевченко, от Шимановского до Трудовой, ремонтируется водопровод на участке от Шимановского до Кузнечной. Ремонт проводится и на участке от Калинина до Шевченко.

- На Горького у нас были очень изношенные сети и ливневая канализация. Есть участки, с которыми бы уже в эту зиму были большие проблемы. Поэтому необходимость ремонта назрела. В целом по Горького фронт работ большой. Протяженность – 2,2 километра. Ремонт инженерных сетей на участке от ул. Театральной до ул. Калинина должен быть завершен 30 сентября 2021 года. По мере выполнения работ по ремонту сетей , на освобожденные участки будет заходить АО «Асфальт» для проведения работ по ремонту дороги, тротуаров и парковок. Эти работы должны быть закончены до 31 октября 2021 года, – сообщил Анатолий Зенков.