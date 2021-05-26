13 новых случаев коронавируса выявили 26 мая в Амурской области

Один из симптомов коронавируса - повышенная температура. Фото: правительство Амурской области

В Приамурье 26 мая специалисты Роспотребнадзора подтвердили 13 фактов заражения новой коронавирусной инфекцией за последние сутки.

- У четырёх человек заболевание протекает в виде ОРВИ (31%), у девятерых – в виде пневмонии (69%), - прокомментировали в управлении Роспотребнадзора по Амурской области.

Всего по итогу зарегистрировано 22 669 случая заражения, по 2 869,33 случая на 100 тысяч населения. При этом в регионе провели уже 958 175 обследований.