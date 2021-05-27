Для сгоревшей в Приамурье кардиохирургии построят новое здание

Пожар в кардиохирургии в начале апреля приковал внимание всей страны - внутри горящего здания шла операция. Фото: amurobl.ru

В Благовещенске хотят построить новое здание для кардиохирургического центра АГМА, который сгорел в апреле 2021 года.

- Принято решение о строительстве нового здания для кардиохирургии, по всем современным стандартам. В этом нас поддержал федеральный Минздрав, - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов во время отчёта, с которым он выступил 27 мая в Общественно-культурном центре.

Глава региона добавил, что сейчас уже выбирается участок для строительства, ведутся необходимые расчёты.

Что касается самого исторического здания, в котором располагалась кардиохирургия, то его планируют отреставрировать. Что расположится по этому адресу после ремонта, пока неизвестно.

Напомним, пожар в кардиохирургическом центре произошел 2 апреля. Его тушили несколько часов, а в это же время в здании проходила серьёзная операция на сердце. Врачей и медицинских сестёр, остававшихся в горящем здании ради пациента, позднее наградили.