Благовещенцы выбрали почетным гражданином города Александра Синькова

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Опрос благовещенцев о присвоении звания «Почетный гражданин города Благовещенска» завершился. Первое место, согласно его результатам, получил Александр Синьков. Итоги опроса учли во время итогового голосования, которое прошло во время майского заседания Благовещенской городской Думы. Во время него присвоить звание также решили Александру Синькову.

Напомним, о решению комитета по местному самоуправлению на итоговое голосование были выставлены все семь кандидатур, которые предложили трудовые коллективы и общественные организации и за которые могли проголосовать благовещенцы.

О заслугах Александра Синькова перед городом на заседании Благовещенской городской Думы рассказал Василий Абросимов, заместитель генерального директора по производству одной из строительных компаний города.

Он отметил, что при участии Синькова в Амурской области были построены многие социальные объекты. В их числе детский сад на 170 мест, детский сад на 340 мест, второй корпус школы №22, детский сад №5 в Свободном. Ведется строительство школы на 528 мест в Свободном и школы на 1500 мест в Благовещенске. Также Василий Абросимов рассказал о том, что Адександр Синьков инициировал в 2013 году решение о строительстве социального жилья для граждан, пострадавших в результате наводнения, участвовал в решении проблемы обманутых дольщиков. Были отмечены и другие благотворительные проекты Синькова.

В результате за кандидатуру Александра Синькова проголосовали 18 депутатов.

- Я благодарен всем депутатам за оказанное доверие. Считаю, что это аванс, хоть и действительно сделано многое. И самое главное: моя задача перед жителями города Благовещенска, перед депутатами – оправдать это доверие, вкладывать еще больше сил в развитие города Благовещенска, в развитие меценатства, в развитие культуры и спорта. Поддержка, которая была мне оказана, дает стимул, вдохновляет на работу, раз люди доверяют – надо работать еще больше, – прокомментировал решение о присвоении почетного звания сам Александр Синьков.

КСТАТИ

Сами благовещенцы также предпочли кандидатуру Александра Синькова для присвоения звания «Почетный гражданин города Благовещенска» . Результаты опроса горожан получились следующими:

• Александр Синьков — 1701 голос;

• Виктор Колосов — 382 голоса;

• Сергей Унтербергенов — 308 голосов;

• Татьяна Бедерина — 135 голосов;

• Александр Федорчук — 133 голоса;

• Елена Самбур — 84 голоса;

• Надежда Онищенко — 82 голоса.