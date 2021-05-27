100 миллионов рублей выделили в 2021 году на ремонт учреждений культуры Приамурья

В Амурской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках него ремонтируются культурные учреждения региона, будет оказана поддержка лучшим работникам культуры в сёлах.

- Только на ремонт учреждений культуры в рамках нацпроекта в этом году выделено более 100 миллионов рублей. Национальный проект «Культура» реализуется в Амурской области с 2019 года. В прошлом году на него потратили 58,9 миллионов рублей. В этом году объем финансирования увеличен до 221,6 миллионов рублей, - уточнил губернатор Василий Орлов.

Благодаря нацпроекту впервые за 30 лет проходит капитальный ремонт Дома культуры в Константиновке. На все работы выделили 33 млн рублей.

Завершить ремонт подрядчик должен в ноябре текущего года. На данный момент в двухэтажном здании проводятся демонтажные работы. В будущем рабочие выполнят устройство водостока на крыше, устройство отмостки, замену оконных и дверных блоков, ремонт внутренних помещений, обновление всех систем жизнеобеспеченья, также запланировано обновление фасада.

А после ремонта в районном Доме культуре будет по модельному стандарту модернизирована библиотека. Кроме того, обновленные помещения будут оснащены всем необходимым для организации досуга и развития творческих способностей у сельчан разного возраста.

- Дворец культуры в Константиновке – не единственное культурное учреждение в Приамурье, которое отремонтируют в рамках нацпроекта «Культура» в этом году. Обновление проходит в Доме культуры села Поляна Серышевского района. Здесь ремонтируют внутренние помещения, заменят окна, двери, полы, обновят системы отопления, водоснабжения, освещения, приведут в порядок фасад и крыльцо. Преобразится и здание Амурского областного театра кукол, - прокомментировала министр культуры и национальной политики Приамурья Надежда Доргунова.

В театре кукол заменят системы отопления, поставят новые окна и двери, обновят фасад и внутренние помещения, частично – кровлю.

Также в рамках нацпроекта «Культура» возводится Дом культуры в селе Усть-Уркима Тындинского района, а также продолжится работа и по модернизации библиотек. Библиотеки за счёт федерального бюджета преобразятся в Благовещенске, Свободном, Константиновке и Березовке, за счёт регионального бюджета - в Поярково, Екатеринославке и Новобурейском.

Кроме того, благодаря национальному проекту будет оказана поддержка лучшим сельским учреждениям культуры и их работникам. С 2021 года в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» ежегодно будет осуществляться государственная поддержка восьми лучших сельских учреждений культуры и шести лучших работников сельских учреждений. Размер денежного поощрения составит 117,6 и 58,8 тыс. рублей на 1 получателя средств соответственно.