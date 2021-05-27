12 человек заразились коронавирусом в Амурской области

Параллельно в Приамурье продолжается вакцинация Фото: Мария ЛЕНЦ

Управление Роспотребнадзора по Амурской области сообщило о 12 новых фактах заболевания коронавирусом в регионе.

- У десяти человек коронавирус протекает в виде ОРВИ, у одного – в виде пневмонии, у ещё одного – в бессимптомной форме, - проинформировали в ведомстве.

Всего за сутки обследовали 1 603 потенциальных пациента, а с начала пандемии в Приамурье – и вовсе 959 778 человек. Общее число выявленных случаев достигло 22 681, преобладающее их число зарегистрировано в Благовещенске.