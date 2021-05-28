Людей из Зеи и сел Зейского района из-за паводка пришлось доставлять на лодках

Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

В связи с паводком в Зейском районе организовали лодочную переправу. Об этом сообщили в пресс-службе Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

- Спасатели Амурского центра ГЗ и ПБ из Зеи вчера, 27 мая, на лодках перевезли четырех человек, посылки с почты и хлеб. Всего за два дня с помощью лодочной переправы было перевезено восемь жителей Ивановки Зейского района, - рассказали в ведомстве.

Также 27 мая спасатели эвакуировали жителя Ивановки в предынсультном состоянии. Мужчину перевезли на автомобиле высокой проходимости за пределы населенного пункта и передали сотрудникам скорой помощи.

Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

- По состоянию на 10 утра 28 мая вода в р. Правый Уркан начала падать, ее уровень составил 546 см (-15 см) за два часа при пойме 580. Дорога начала освобождаться от воды – сегодня проезд возможен на транспорте высокой проходимости, - добавили в Амурском центре ГЗ и ПЗ.

При этом в селе Овсянка Зейского района сотрудники пожарной части № 38 противопожарной службы области начали откачку воды с помощью мотопомп с подтопленных приусадебных участков и подпольев. Вчера работы велись на трех частных подворьях по улице Ленина, сегодня откачка воды будет продолжена еще на двух приусадебных участках.

По состоянию на вечер 27 мая в области остаются подтопленными пять приусадебных участка в с. Овсянка Зейского района. Все остальные частные дворы освободились от воды.