Транспортный налог в Приамурье отменят для многодетных семей и ветеранов

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Депутаты Законодательного Собрания Амурской области ввели новые льготы по транспортному налогу – теперь его не будут платить многодетные семьи и ветераны боевых действий.

- Если в многодетной семье четверо детей или больше, их родители получат право не платить транспортный налог независимо от того, какой у семьи автомобиль: ездят ли они на малолитражке или на большом микроавтобусе. До сих пор действовало ограничение: мощность авто не должна была превышать 150 лошадиных сил. Уверена, что для амурчан это будет хорошей поддержкой, - рассказала депутат Ирина Киевская.

Нулевая ставка по транспортному налогу без учета мощности автомобиля будет действовать до тех пор, пока старшему ребенку не исполнится 23 года, при условии, что после школы они продолжили учиться по очной форме в вузе или ссузе.

После того, как студенты вырастут и по закону перестанут учитываться в составе многодетной семьи, пользоваться льготой родители смогут по прежним правилам, которые гласят, что семья с тремя и более детьми освобождается от уплаты налога на машину, мощностью до 150 лошадиных сил.

Полное обнуление налога на один автомобиль коснётся и ветеранов боевых действий. В результате воспользоваться расширенными льготами смогут порядка 4 тысяч многодетных семей и 10 тысяч ветеранов.