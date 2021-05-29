Плюс 17 зараженных: свежая статистика по коронавирусу в Приамурье

Смертельных случаев от ковида за минувший день в регионе не регистрировали

Сегодня, 29 мая, в регионе выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Темп прироста за последние сутки составил 0,1%.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Амурской области, у 12 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (71%), у четырех - в виде пневмонии (24%), у одного в виде бессимптомной формы (5%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 22 713 случаев, показатель заболеваемости составляет 2874,90 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 963 159 человек, в том числе за последние сутки - 1 742.

По данным портала стопкоронавирус.рф, за прошедшие сутки в Приамурье выписано по выздоровлении 12 человек. Смертельных случаев от ковида за минувший день в регионе не регистрировали.

Между тем Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал 7 вопросов о вакцине против ковида. Например, нужно ли прививаться, если уже переболел инфекцией, или можно ли забеременеть после прививки.