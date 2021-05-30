14 новых случаев COVID-19 выявлено в Амурской области за последние сутки

У большинства заболевших вирус протекает в виде ОРВИ

30 мая, в Приамурье было выявлено 14 новых случаев заражения COVID-19. По информации управлении Роспотребнадзора, темп прироста за последние сутки составил 0,1 %.

У 7 человек ковид протекает в виде ОРВИ (50%), у 5 – в виде пневмонии (36%), у 2 в виде бессимптомной формы (14%).

К сожалению, стало известно, что за последние сутки из-за коронавируса скончался один человек.

Всего с нарастающим итогом зарегистрировано 22 727 случаев заражения. Показатель заболеваемости составляет 2876,68 на 100 тысяч населения.

Управление настоятельно рекомендует населению выполнять основные меры по профилактике новой коронавирусной инфекции.