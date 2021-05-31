Ямы в Благовещенске заделали на 11 участках дорог

Фото: администрация Благовещенска

Подрядчики и ГСТК продолжают устранять проблемные участки на дорогах Благовещенска. О результатах работы рассказали в мэрии областного центра.

По информации администрации, за неделю в Благовещенске устранили повреждения на улице Артилерийской от Амурской до Горького, на улице Тенистой от 50 лет Октября до Шимановского, на улице Красноармейской от Шевченко до Пионерской.

В порядок также привели участок улицы Институтской от Студенческой до Василенко, дорожное покрытие в районе пересечения улиц Конная и Островского. Повреждения устранили на отрезке улицы Театральной между Белогорской и Кольцевой, на улице Перспективной между Октябрьской и Горького. Также ремонт прошёл на улицах Островского, 50 лет Октября, Шевченко, Ленина.

- Специалисты демонтируют асфальтобетонное покрытие, подсыпают при необходимости основание и укладывают новый слой асфальта, - рассказали в администрации города Благовещенска.

Так, в воскресенье, 30 мая, прошёл ремонт покрытия на перекрестке Тенистая – 50 лет Октября, а ещё было восстановлено покрытие в районе улицы 50 лет Октября и Красноармейская.

Завершить ямочный ремонт подрядные организации должны в июне, «ГСТК» продолжит восстанавливать отдельные участки в рабочем режиме.