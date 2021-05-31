Ушёл из жизни первый амурский губернатор Альберт Кривченко

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В Амурской области скончался первый губернатор Альберт Аркадьевич Кривченко. О смерти журналиста, писателя и политика сообщил нынешний глава Приамурья Василий Орлов.

- Я выражаю искренние соболезнования родным и близким Альберта Аркадьевича. Мы потеряли чрезвычайно талантливого, порядочного и принципиального человека, который очень любил свою малую родину и много для нее сделал, - высказался Василий Александрович.

Альберт Кривченко долгие годы работал журналистом, трудился в одной из местных газет, был собственным корреспондентом ТАСС в регионе.

В марте 1990 года Альберт Аркадьевич был избран народным депутатом РСФСР, был членом комитета Верховного Совета РФ по средствам массовой информации, связям с общественными организациями и движениями, изучению общественного мнения.

В октябре 1991 года был назначен Главой Администрации Амурской области, став первым губернатором Приамурья.

- Выйдя на пенсию, Альберт Аркадьевич не покинул Приамурье. Он занимался сельским хозяйством. Будучи членом Союза писателей, он продолжал писать книги и стихи, интересоваться судьбой родного края, - обратился Василий Орлов к амурчанам, а также родным и близким Альберта Кривченко. - От нас ушел очень светлый, честный, многогранный человек. Выражаю соболезнования родным Альберта Кривченко. Разделяю вашу скорбь.