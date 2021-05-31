Тренер в Приамурье предстанет перед судом за стрельбу по школьникам из пневматической винтовки

Обвиняемый – 46-летний житель города Сковородина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд в Амурской области рассмотрит дело тренера из Сковородина, который стрелял из пневматической винтовки по школьникам. Следственный отдел по Сковородинскому району завершил расследование.

Обвиняемый – 46-летний житель города Сковородина. Он обвиняется в совершении двух преступлений: хулиганстве и причинении физической боли двум школьникам.

- Согласно данным следствия, вечером 30 сентября 2020 года в городе Сковородино обвиняемый, являясь тренером-преподавателем школы, без какого-либо значимого повода потребовал от группы несовершеннолетних покинуть пришкольную спортивную площадку, - рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Амурской области.

По данным следствия, молодые люди это требование проигнорировали – тогда-то мужчина зашел в школьный тир и взял пневматическую винтовку, из которой в последующем произвел выстрелы в двоих из несовершеннолетних, причинив им физическую боль.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, прокурор Сковородинского района утвердил обвинительное заключение. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.