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Здоровье31 мая 2021 9:47

Коронавирусом 31 мая заразились 12 жителей Приамурья

Число тяжёлых и лёгких форм заболевания разделилось поровну
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Фото: минздрав Амурской области

Фото: минздрав Амурской области

В Амурской области в последний день мая зарегистрировали 12 новых случаев коронавирусной инфекции. Информацию об этом опубликовало управление Роспотребнадзора по Амурской области.

По данным ведомства, у шести новых пациентов – лёгкая форма COVID-19, сопровождающаяся симптомами ОРВИ, ещё у шестерых наблюдается пневмония.

Всего в регионе зарегистрировали 22 739 случаев ковида, из которых свыше 21 тысячи завершились выздоровлением. При этом специалисты провели уже 966 434 обследования на коронавирус.

Коронавирус Covid-19