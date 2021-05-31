Коронавирусом 31 мая заразились 12 жителей Приамурья

Фото: минздрав Амурской области

В Амурской области в последний день мая зарегистрировали 12 новых случаев коронавирусной инфекции. Информацию об этом опубликовало управление Роспотребнадзора по Амурской области.

По данным ведомства, у шести новых пациентов – лёгкая форма COVID-19, сопровождающаяся симптомами ОРВИ, ещё у шестерых наблюдается пневмония.

Всего в регионе зарегистрировали 22 739 случаев ковида, из которых свыше 21 тысячи завершились выздоровлением. При этом специалисты провели уже 966 434 обследования на коронавирус.