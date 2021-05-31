Движение по мосту через Зею ограничат в Благовещенске

Фото: Ольга ЗУБАРЕВА

Проезд по мосту через Зею ограничат с 1 июня. На нем выявили участок, нуждающийся в ремонте, сообщили в администрации города Благовещенска.

В дневное время – с 06.00 до полуночи – будет запрещено движение по мосту через Зею для грузовых автомобилей с разрешённой массой более 10 тонн. В ночное время – с полуночи и до 06.00 – будет установлен реверсивный режим работы моста, уже без ограничений по массе автомобилей.

Кроме того, мост через Зею будет необходимо закрыть на ремонт. Когда именно мост будут ремонтировать и как будет регулироваться движение во время ремонта, в мэрии сообщат позднее.